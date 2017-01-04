05 Ocak 2017, Perşembe
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Trabzonspor'da Mehmet Ekici sonrası ortalık karışacak

Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferi Trabzonspor yönetimi içinde büyük fırtınalar koparacağa benziyor.


05 Ocak 2017 01:21


Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta, Ali Yıldırım'la anlaştı... Mehmet Ekici, Fenerbahçe ile anlaşma noktasına geldi... Aatıf, Trabzonspor'a gitmeyi kabul etti...

Buraya kadar herşey yolunda. Fakat Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferi Trabzonspor yönetimi içinde büyük fırtınalar koparacağa benziyor. 3 Temmuz sürecinden sonra tapelerinin youTube'ta yayınlanmaya başladığı ortamda Usta'nın takımın en değerli oyuncusunu gönderip, Fenerbahçe'de istenmeyen bir adamı alarak yanlış yapacağı yönetim içinde konuşuluyor.

Mehmet Ekici'nin transferinin gerçekleşmesi durumunda yönetim içinden bazı önemli isimlerinin istifa edecekleri de camia içinde net şekilde biliniyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: mehmet ekici, trabzonspor, fenerbahçe



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