Trabzonspor'da Luis Ibanez'in menajeri Fotospor'a konuştu

23 Aralık 2016 15:35

VEDAT VATANSEVER - FOTOSPOR ÖZEL

Sezon başında Kızılyıldız'dan Trabzonspor'a transfer olan Arjantinli oyuncu Luis Ibanez'in menajeri ve kayınpederi Darko Alegic, son durumla ilgili Fotospor'a özel açıklamalarda bulundu. Ersun Yanal tarafından pek şans verilmeyen yıldız oyuncunun basında çıkan "ayrılmak istiyor" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten menajer, şimdiye kadar yönetimde kimseyle görüşmediğini söyledi. Yaşananlara açıklık getirmek istediğini belirten Luis Ibanez'in menajeri Darko Alegic şu açıklamayı yaptı:

Luis Ibanez Trabzonspor'dan ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor. Çaycılık yapsa da kulüpte kalacak. Burada kazandığımız parayı bir daha başka bir kulüpte kazanamayız. Bundan vazgeçmeyi kesinlikle düşünmüyoruz. Sözleşmesi bitinceye kadar Trabzonspor'da kalacak. Yönetim basında çıkan haberleri kasıtlı mı yaptırıyor bilmiyorum. ama çıkan haberler kesinlikle doğru değil.

Yönetimden kimse bizimle görüşmedi. Bize sormadan herhangi bir kulüple görüştüler mi bilmiyorum. Ancak bu durum bizi ilgilendirmez. Bir oldu bittiye gelmemiz söz konusu değil. Luis Trabzon'da oldukça mutlu. Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor. Trabzon'dan aldığımız parayı kesinlikle garanti ettirilmesi halinde başka bir kulübe kiralanması gibi seçenekler gelirse değerlendiririz. Ancak kazandığımız paradan aşağı inmemiz söz konusu değil. Luis üzerine düşenleri yerine getirerek sözleşmesinin sonuna kadar bekleyecek. Hoca bize çok şans tanımadı. Takımın başarısı da ortada. Yaşanan başarısızlığın sorumlusu olarak Ibanez'i göstermek çok büyük haksızlık. Fatura bize kesilemez. Takımın hali ortada. Yönetim bunun sorumlusu olarak hocaya fatıra kesmesi gerekirken kardoya giremeyn oyunculara kesmesi yanlış.

Luis Ibanez'den ayrılık sinyali gelmişti

Trabzonspor’un sezon başında Kızılyıldız’dan kadrosuna kattığı Luis Ibanez, bordo-mavili ekipte beklediğini bulamadığını itiraf etmişti. Geçtiğimiz günlerde Sırbistan’ın Pravda gazetesine konuşan Arjantinli oyuncu, “Trabzon’da benim için en iyi durumda değilim. Düzenli olarak forma giyemiyorum. Kızgın değilim ama vaziyet çok da iyi değil” dedi.

Belgrad’ı özlediğini dile getiren deneyimli sol bek, “Trabzon’daki hayat da fena değil ama Belgrad ile hiç bir yer kıyaslanmaz. Eğer kulüp ve taraftarlar beni çağırırsa, geri dönmek isterim. Kızılyıldız büyük bir kulüp. Finansal güçlükler olması bir şey değiştirmez. Kulübün büyüklüğü aldığı kupalarla, oyuncular ve taraftarlarla ölçülür” diye konuştu.

Trabzonspor'un Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Luis Ibanez'i yakından tanıyalım

Trabzonspor, Kızılyıldız forması giyen 28 yaşındaki Arjantinli sol bek Luis Ibanez'i renklerine bağladı.

KİMDİR?

Luis Ibanez , 15 Temmuz 1988'de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya geldi.

Futbola Boca Juniors kulübünün alt yapısında başlayan Ibanez, 2007 yılında Boca Juniors'un rezerv takımına geçiş yaptı.

Yarım sezon rezerv takımda mücadele eden Ibanez, sezon sonu Boca Juniors A Takımı'na yükselmeyi başardı.

Boca Juniors A Takımı'nda da yarım sezon mücadele eden Arjantinli oyuncu Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımına transfer edildi.

1 sezon boyunca forma giydiği Hırvat ekibinde beklenen performansı gösteremeyen Ibanez, ülkesinin Racing Club takımına kiralandı.

1 sezonluk kiralık dönemin ardından tekrar Dinamo Zagreb'e dönen Ibanez burada yarım sezon daha futbol oynadıktan sonra Macaristan'ın FC Gyor takımına transfer oldu.

Gyor'da oynadığı futbolla ivmesini yükseltmeyi başaran Ibanez, sezon sonunda ise Kızılyıldız'a transfer oldu.

NASIL BİR OYUNCU?

Sol bek orjinli bir oyuncu olan Luis Ibanez, görev verilmesi halinde sol kanat ve kanat forvet mevkilerine de rahatlıkla uyum sağlayabiliyor. 28 yaşındaki oyuncu ilk izleniminde hızı ve tekniğiyle göze çarpmakta. Tecrübeli futbolcu, top sürme konusunda da farkını ortaya koyabilen bir isim. Ibanez, genel olarak sol bek mevkisinde forma giyse de gol ortalamasını çift hanelere çıkartabilmesiyle de dikkat çekiyor..

NE YAPTI

Kızılyıldız'da bir sezon geçiren Ibanez, kırmızı beyazlı ekiple bu sezon çıktığı 33 maçta 10 gol 15 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.