29 Aralık 2016 00:46

Trabzonspor'da imzalar atılmaya başlanıyor... ilk yarıda yaşanan felaketin ardından ayağa kalmak isteyen bordo-mavililerde ilk imzalar defans hattı için atılacak. Transferin açılmasıyla birlilte öncelikle Fluminense'den Gum ve San Lorenzo'dan Emmanuel Mas'a imza attırılacak. Trabzonspor ayrıca transfer döneminde bir sağ bek, bir orta saha oyuncusu ve iki de forvet oyuncusunu kadrosuna katmaya çalışacak.

Mayke de tamam

Trabzonspor, Brezilya'nın en iyi sağ beki Mayke'yi ise bedava transfer etmek üzere...

İki taraf arasında görüşmeler sağlandı. Cruziero'dan ayrılan 24 yaşındaki sağ bek Türkiye'ye gelmeyi de kabul etti. Fakat Mayke'nin yaşadığı sakatlıklar bordo-mavililerin gözünü korkuttu. Mayke'ye imza attırmadan önce Trabzonspor yönetimi Brezilyalı oyuncuyu İsviçre'de sağlık kontrolünden geçirme kararı aldı. Sezonun neredeyse tamamını kas ve stres kırığı yüzünden sağlık departmanında geçiren Mayke için karar bu kontrolden sonra verilecek.

Sağ bek için bir iddia daha

Trabzonspor'da sağ bek konusunda ise bir iddia daha ortaya atıldı. Portekiz'in O Jogo gazetesi Trabzonspor'un Sporting Lizbon forması giyen sağ bek oyuncusu Joao Pereira ile anlaştığını iddia etti. Gazeteye göre Joao Pereira, Trabzospor'a bedelsiz olarak gelecek.

Samuel Eto'o transferi yattı

Antalyaspor'dan yılda 4 milyon Euro kazanan ve Trabzonspor'da 1.5 yıl oynamak için 4.5 milyon Euro'ya razı olduğunu söyleyen Samuel Eto'o'ya veto geldi... Antalyaspor'un da Eto'o'ya karşılık Aytaç Kara ve Muhammed Demir'i bonservisleriyle beraber istemesi transferin gerçekleşmemesinin bir başka nedeni oldu. Trabzonspor'un golcü oyuncu için ayırdığı bütçenin yıllık maksimum 2 milyon Euro olduğu bu rakamın üzerine çıkılmasının mümkün olmadığının Eto'o'ya iletildiği bildirildi