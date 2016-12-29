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Trabzonspor'da forvete sürpriz isim: Ömer Şişmanoğlu

Sezonun ilk yarısında golcülerinden sıfır verim alan Trabzonspor, devre arasında sorunu kökten çözmek istiyor.


29 Aralık 2016 11:03


Sezonun ilk yarısında golcülerinden sıfır verim alan Trabzonspor, devre arasında sorunu kökten çözmek istiyor.

Bordo-Mavililer hücum bölgesine bir değil, iki takviye birden yapmayı planlıyor. Yabancı isimlere ek olarak yerli konusundaki ilk hedef Ömer Şişmanoğlu...

Beşiktaş’ta istediği forma şansını bulamayan Ömer, takıma Ocak’ta bir forvet daha alındıktan sonra ise iyice gözden düşecek.

Fırtına, ayrılmayı düşünen 27 yaşındaki gurbetçi futbolcuyu cazip bir teklifle kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş’la sadece yarım sezon sözleşmesi kalan Ömer için kulübünden kolaylık istenecek.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın sürpriz golcü olarak Ömer’i çok beğendiği, özellikle savunma arkasına yaptığı driplinglere tam not verdiği öğrenildi. Ömer bu sezon lig ve kupada sadece 477 dakika forma giydi.

Kaynak: Fanatik

Etiket: Ömer Şişmanoğlu, Antalyaspor, Trabzonspor, Beşiktaş



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