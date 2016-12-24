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Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi sıkı yönetim

Trabzonspor'da, Fenerbahçe maçı öncesi sıkı yönetim ilan edildi.


24 Aralık 2016 13:15


Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maç öncesi nefesler tutuldu. Uzun süredir antrenmanlarını basına kapatan bordo-mavililerin teknik patronu Ersun Yanal, kritik mücadele öncesi adeta sıkı yönetim ilan etti.

Yeni bir sayfa

Bu sezon beklentilerin gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor, ligin ilk yarısının son haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçıyla birlikte yeni bir sayfa açmak istiyor. Sahasında oynayacağı zorlu müsabaka öncesi sıkı bir hazırlık dönemi geçiren bordo-mavililerde Ersun Yanal, şampiyonluk yaşadığı eski takımına karşı taktik yönden önemli hazırlıklar yapıyor. Deneyimli teknik adam, Avni Aker'den rakibini eli boş göndererek, ligin ikinci yarısına moral ve motivasyonu yükselen bir takımla girmeyi hedefliyor.

Yanal oyuncularla sürekli bir araya geliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, zorlu maç öncesi oyuncularıyla bir araya gelerek motive etmeye çalışıyor. Bulundukları konumu ve aldıkları sonuçları camianın hak etmediğini oyuncularıyla paylaşan deneyimli teknik adam, bu durumu lehlerine çevirebileceklerini vurguladı. Önlerinde uzun bir yolculuğun bulunduğunu hatırlatan Yanal, "Kendimizi affettirmek için son bir fırsatımız var. O da Fenerbahçe maçı. Bu maçın camiamız için ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe'yi yenin ve bu camiayı mutlu edin. Ligin ikinci yarısına heyecanı ve temposu yüksek bir takımla girelim " dediği öğrenildi.

Ekstra motivasyonu ihtiyaç yok

Zorlu maç öncesi Trabzon'a gelecek olan Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta da, sarı-lacivertli takım ile oynayacakları maç öncesi ekstra motivasyon için zaman harcamayacak. Her maç öncesi Trabzon'a gelerek takımla bir arada olmaya büyük bir önem veren Usta, Fenerbahçe maçı öncesi ekstra motivasyon için hamle yapmayacak. Fenerbahçe maçlarının Trabzonspor için ne anlama geldiğini herkesin çok iyi bildiğini vurgulayan Usta, gerek teknik heyetin gerekse futbol takımının bu maça en iyi şekilde motive olacağına inandığını belirtti.

Etiket: Trabzonspor, Fenerbahçe



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