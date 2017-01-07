Trabzonspor'da bir ayrılık daha!.. İşte Muhammet'in yeni takımı

07 Ocak 2017 14:52

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor transfere start verdi. Kırmızı-Siyahlılar eski golcüsü Muhammet Demir'i kadrosuna kattı.

Gaziantepspor'da yakaladığı çıkışla isminden söz ettiren 24 yaşındaki forvet oyuncusu geçen sezon devre arasında Trabzonspor'a transfer olmuştu. Bordo-Mavili takımda bekleneni veremeyen genç santrfor bu sezon 7'si ilk 11 olmak üzere 12 karşılaşmada Bordo-Mavili formayı terletirken 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kırmızı-siyahlılar bir süredir ilgilendiği Muhammet Demir’in akşam Antalya'da takımın kamp yaptığı otele geleceği bildirildi.