02 Ocak 2017, Pazartesi
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Trabzonspor'da Asım Ören'in yerine kim gelecek?

Trabzonspor’da Asım Örem’in istifasından sonra boşalan basın sözcülüğüne kimin geleceği konusunda çeşitli iddialar var.


02 Ocak 2017 00:52


Trabzonspor’da Asım Örem’in istifasından sonra boşalan basın sözcülüğüne kimin geleceği konusunda çeşitli iddialar var. Bu görev için en kuvvetli aday Gençağa Meriç. Meriç şu anda genel sekreter. Bu görevinden basın sözcülüğüne geçiş yapacağı konuşuluyor. Öte yandan istifa etmesine rağmen resmi sitede Asım Örem’in görevde olduğu görülüyor.

Asım Örem’in istifası ile ilgili olarak da yönetim içinde ilginç değerlendirmeler var. Örem’in istifası yönetimi hiç etkilemedi. Zira, yönetimdekiler Örem’in 6 aydır kulübe uğramadığını şekil ve ruhen yönetim ile ilişkisini kestiğini belirtiyor. Zaten Başkan Muharrem Usta'nın Örem’in istifasını isteyeceği de gelen bilgiler arasında.

Ali Rıza Egemen istifa iddialarına cevap verdi

Adı Asım Örem'den sonra istifa edecek isimler arasına yazılan Ali Rıza Egemen iddialara cevap verdi. Egemen istifa iddialarına, "Başkan ve asbaşkanla geldim, onlarla giderim" diye cevap verdi. Egemen, yönetimin Ersun Yanal’a güveninin devam ettiğini de açıkladı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: trabzonspor, asım ören



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