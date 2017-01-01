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Trabzonspor'a sürpriz golcü

Arjantin'den Ole gazetesi, Trabzonspor'un Emmanuel Mas transferini bitirdikten sonra, Martin Cauteruccio için de girişimler yaptığını yazdı.


01 Ocak 2017 10:13


San Lorenzo takımından 2 milyon Dolar'a Emmanuel Mas'ı alan Trabzonspor, aynı takımın golcüsü Martin Cauteruccio'ya da göz dikti.

Arjantin'den Ole gazetesi, Trabzonspor'un Emmanuel Mas transferini bitirdikten sonra, Martin Cauteruccio için de girişimler yaptığını ve iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğünü iddia etti.

Martin Cauteruccio kimdir?

Uruguaylı golcü Martin Cauteruccio, Nacional altyapısında yetişti. 29 yaşındaki Martin Cauteruccio, 2013 yılında Arjantin'e geldi. O yıldan beri San Lorenzo forması giyiyor.

Martin Cauteruccio bu sezon ise istatistikleri salladı. 10 maçta forma giyen Martin Cauteruccio 7 gol atıp, 1 asist gerçekleştirerek, dikkatleri üzerine çekti.

Trabzonspor'un en büyük sorununu çözer mi?

Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı gol. Bu her mecrada dikkat çekiyor. Fenerbahçe geride kalan ilk yarı boyunca bir gol atabilmek için 5,26 şut çekerken, Trabzonspor ise bir gol için tamı tamına 19,17 şut çekmek zorunda kaldı. Bu oran Galatasaray için 8,17 ve Beşiktaş için 8,18 olarak gerçekleşti.

Trabzonspor, Martin Cauteruccio transferiyle bu istatistikleri de tersine çevirmek istiyor.

Kaynak: Ole

Etiket: Martin Cauteruccio, trabzonspor



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