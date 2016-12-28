29 Aralık 2016, Perşembe
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Trabzonspor'a ''seyyah'' on numara

Trabzonspor, oynamadığı takım kalmayan ''seyyah'' Brezilyalı Cammilo ile ilgileniyor.


29 Aralık 2016 00:14


Trabzonspor'un asıl bombasının adı bir süre Fenerbahçe ile anılan Camilo olduğu iddia edildi.

Brezilya'dan Radio Bandairentese, Fenerbahçe'nin bir süre ilgilendiği fakat daha sonra ilgisini kestiği Botafogo'nun 30 yaşındaki oyun kurucusu için Trabzonspor'un teklif yaptığını izleyenlerine duyurdu.
Türk ekibinin Camilo için 750 bin Dolar'ını hemen ödenmek üzere 1 milyon 750 bin Euro'luk teklif sunduğunu iddia etti. Camilo için kalan 1 milyon Dolar'ın da 500'er bin Dolar'lık iki taksit halinde ödenmesinin ön görüldüğü belirtildi.

Botafogo'nun 1 milyon Dolar'ı 2017 yılı içinde istediği rakam üzerinde anlaşma olursa Camilo'nun Çin ve Suudi Arabistan'dan sonra ikinci kez Asya'nın yolunu tutacağı hatırlatıldı.

Camilo kimdir?

Botafogo'da forma giyen Camilo oldukça gezgin bir futbolcu.  America RJ altyapısında yetişen Camilo, Cruzeiro'ya transfer olduktan sonra her sene bşaka bir takıma kiralandı. 2011 yılında ise NC Bayi Hengyuan takımına kiralandı. Tekrardan ülkesine geri geldi.Avai, Mirassol, Chapecoense, Sport gibi takılarda forma giydi. Chapecoense'den Shabab takımına giderek ikinci yurtdışı deneyimini yaşadı. Ancak 6 ay dolmadan geri geldi.

Camilo bu sezon Botafogo formasıyla 26 maçta 5 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi. On numara bölgesinde görev yapan Camilo'nun transfermarkt değeri 1.75 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Radio Bandairentese - Fotospor

Etiket: camilo, trabzonspor



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