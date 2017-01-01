02 Ocak 2017 01:20

Yeni yıl öncesi menajer Marco Kırdemir ile beraber Moskova'ya giden Başkan Muharrem Usta burada Spartak Moskovalı yöneticilerle Ivelin Popov ve Serdar Taşçı için masaya oturmuştu.

Serdar için 1.5 milyon euro, Popov içinse ortaya çıkan 6 milyon Euro'luk rakamlar Usta'nın geri adım atmasına neden olmuştu.

Marco Kırdemir, Muharrem Usta'nın önüne sürpriz bir isim koydu. Rostov takımında forma giyen Dmitri Poloz. Rus Ligi'nin ilk yarısını 4 gol ve 5 asistle tamamlayan ve sözleşmesi sezon sonunda biten 25 yaşındaki oyuncuyu ikna edebileceğini Başkan Usta'ya anlattı.

Poloz'un ayrıca sağ ve sol kanatta oynayabilmesi Başkan Usta'nın ve teknik direktör Ersun Yanal'ın ilgisini çekerken sürpriz bir transferin gerçekeleşebileceği bildirildi.

Dmitri Poloz kimdir?

Lokomotiv Moskova altyapısında yetişen Dmitri 2012 yılında Rostov'a transfer oldu.

25 yaşında ve 1.83 boyunda olan Dmitri Poloz, santrafor bölgesinde ve kanatlarda forma giyiyor.

Dmitri Poloz, bu sezon takımıyla 24 maçta 9 gol atıp, 7 asist gerçekleştirdi. Dmitri Poloz'un transfermarkt değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.