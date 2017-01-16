16 Ocak 2017, Pazartesi
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Trabzonspor'a Alman ‘10 numara’

Golcü ve orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer için Almanya’dan flaş bir iddia geldi.


16 Ocak 2017 10:58

Golcü ve orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer için Almanya’dan flaş bir iddia geldi.

Hamburger Morgenpost’ta yer alan haberde, Trabzonspor’un Hamburg forması giyen Alman 10 numara Aaron Hunt için resmi teklifte bulunduğu, Türkiye’ye gitmesi gündemde olan 30 yaşındaki futbolcunun, sakatlanmaması için Henan Jianye ile oynanan hazırlık maçında forma giymediği kaydedildi.

İddiaya göre Hamburg’da fazla forma şansı bulamayan Hunt, Trabzonspor tarafından bonservisi ile satın alınacak.

Kaynak: Fanatik


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