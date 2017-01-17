Trabzonspor yeni ismi KAP'a bildirdi

Trabzonspor'un şirket bölümünde görevinden ayrılan Tamer Mısıroğlu yerine yeni bir ismin atandığı Kamu Aydınlatma Platformu'nda duyuruldu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
''Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Tamer MISIROĞLU'nun görevinden ayrılması sonucu boşalan komite üyeliğine, şirketimiz bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans N 208662)" ve " Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı ( Lisans N 701658)"' ına sahip Vural HAZIR' ın atanmasına karar verilmiştir''