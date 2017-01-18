18 Ocak 2017, Çarşamba
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Trabzonspor tur şansını zora soktu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Gümüşhanespor'la berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora soktu.


18 Ocak 2017 14:11

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında Gümüşhanespor ile Trabzonspor karşılaştı. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar

14. dakikada Pereira'nın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında Yusuf Erdoğan'ın sert şutunda kaleci Hasan Hüseyin Akınay topu kornere çıkardı.

19. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ortasında, ceza alanı içerisinde Mustafa Akbaş'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

28. dakikada Mehmet Menderes Önkuzu ceza alanı dışı sol çaprazdan vuruşunda direkt kaleye giden topu Esteban yatarak kontrol etti.

43. dakikada Mehmet Menderes Önkuzu'nun ceza alanı dışı sol çaprazdan vuruşunda kaleci Esteban meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

59. dakikada Suk'un ceza sahası dışından vuruşunda kaleciden seken top kornere çıktı.

72. dakikada Gümüşhanespor savunması içerisinde Medjani'nin kafa ile indirdiği topa kale sahası içindeki Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Stat: Gümüşhane Yeni Şehir

Hakemler: Suat Arslanboğa xxx, İsmail Şencan xxx, Uygar Bebek xxx

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay xxx, Taner Koç xxx, Salih xxx, Mehmet Cansın Çiçek xxx, Mehmet Abdullah Çoban xx, Ali Sakal xx (Onur Akın dk. 79 x), Muhammed Çalhanoğlu xx, Taşkın x (Cumhur Yılmaztürk dk. 75 x), Rıdvan xx, Mehmet Menderes xx, Hüseyin Ali x (Ali Özgün dk. 65 x)

Trabzonspor: Esteban xx, Pereria x, Uğur Demirok x, Mustafa Akbaş x, Mas x, Aytaç Kara x, Medjani x, Yusuf Yazıcı x (Onazi dk. 78 x), Olcay Şahan x, Yusuf Erdoğan x, (Castillo dk.77 x), Suk x (Okay dk. 60 x)

Sarı Kartlar: Yusuf Erdoğan (Trabzonspor), Mehmet Menderez Önkuzu (Gümüşhanespor)

Etiket: Trabzonspor, Gümüşhanespor, canlı skor


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