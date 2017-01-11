11 Ocak 2017, Çarşamba
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Trabzonspor taraftarı Fenerbahçe'nin kupasını çaldı

Fenerbahçe müzesinde muhafaza edilen şampiyonluk kupalarından birini cam kabini kafasıyla kırdıktan sonra alan 38 yaşındaki Trabzonlu Halit Şahin uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.


11 Ocak 2017 18:52

Edinilen bilgiye göre olay 10.35 sıralarında meydana geldi. Fenerbahçe stadındaki Fenerium mağazasının bitişiğinde bulunan müzeye gelen bir kişi bir taraftan "Kaç senedir bu kupayı bekliyoz" diye bağırdı, diğer taraftan da başıyla kupaların muhafaza edildiği kabinin camını kırdı.

Kupayla uzaklaşmaya çalışırken yakalandı

Kupalardan birini alan Şahin, uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan kişinin 1978 Trabzon Arsin doğumlu Halit Şahin olduğu anlaşıldı.

'Tadilat var' tabelası

Olaydan sonra müzenin girişine "tadilat var" tabelasının konulduğu ve müzenin ziyaretçi girişine kapatıldığı görüldü.

Kupayla ilgili sosyal medya paylaşımları

Şahin'in sosyal medya hesabını yoğun kullandığı, paylaşımlar arasında kupayla ilgili olan da görüldü.

Kaynak: DHA

Etiket: trabzonspor, fenerbahçe


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