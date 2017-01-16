Trabzonspor, Salvador Agra'ya transfer teklifi yaptı

16 Ocak 2017 15:34

Portekiz basınından Trabzonspor ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Nacional takımında forma giyen Salvador Agra'ya bordo-mavili takımın transfer teklifinde buunduğu belirtildi. 25 yaşındaki oyuncuya Belçika'nın Club Brugge takımının da talip olduğu ve Trabzonspor ile transfer çekişmesine girdikleri kaleme alınmış.

Portekiz'in yüksek tirajlı gazetesi Abola'nın manşete taşıdığı haberde 2019 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan sağ kanat oyuncusunu Trabzonspor'un çok istediği ve kulübüne resmi teklifin yapıldığı yazılmış. Nacional takımı 18 takımlı Portekiz Ligi'nde 12 puanla 17. sırada yer alıyor.

Salvador Agra kimdir?

25 yaşındaki ofansif sağ kanat oyuncusu 2015 yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Real Betis'ten Nacional takımına transfer oldu. Bu sezon forma giydiği 16 resmi maçta 2 gol, 5 asist yaptı. Oyuncunun bonservis bedeli 3 milyon Euro civarında.