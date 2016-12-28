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Trabzonspor maçının gizli kahramanı

Fenerbahçe, Avni Aker'e veda maçında Trabzonspor'u 3-0 yenerken, gecenin yıldızı Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığının ardından son dakika 11'e giren İsmail Köybaşı oldu.


28 Aralık 2016 02:11


Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, Trabzonspor karşısında ilk yarı 2-0 önde ve bir kişi de fazla tamamlayınca oyuncularını uyardı. Hollandalı teknik adam, ''top bizde kalsın. Rakibi kontrol edin. Üstlerine gitmeyin. Bu skor bize yeter. Zaten bize gol atamazlar. Öyle bir güçleri yok" uyarılarında bulundu.

Fenerbahçe'nin ilk golü Brezilyalıların esprisi oldu

Fenerbahçe Pazartesi akşam Trabzonspor karşısında bir kez daha ilk 30 dakika bitmeden golü buldu. Pazartesi akşamki maçtan önce oynanan 6 maçın 5'inde ilk 30 dakikada gol bulan Fenerbahçe, geleneği Pazartesi akşam da bozmadı. İlk gol Brezilyalı oyuncular arasında esprilere neden oldu. Fernandao'nun attığı penaltı golüne takılan Josef, "o gol benimdi. Golümü çaldın. Hırsız" esprisi yaptı. Bunun üzerine Fernandao, "kafayı ben vurdum. Çocuk eliyle çıkarmasa gol bana yazılacaktı" cevabını verdi.

İsmail Köybaşı zaferin gizli kahramanı

Fenerbahçe, Avni Aker'e veda maçında Trabzonspor'u 3-0 yenerken, gecenin yıldızı Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığının ardından son dakika 11'e giren İsmail Köybaşı oldu. Maç boyu yaptığı 51 pasta yüzde 94 pas isabet yüzdesi ile oynayan İsmail, girdiği 19 ikili mücadelenin 10'unu kazandı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: fenerbahçe



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