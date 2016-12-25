Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe’de son durum

25 Aralık 2016 13:03

Hüseyin Avni Aker’de oynanacak olan son karşılaşma olan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesinde sarı-lacivertli takım bugün hazırlıklarını tamamladıktan sonra Trabzon’a hareket edecek. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılacak olan antrenmanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareket ederek Trabzon’a gidecek olan Fenerbahçe, yarın maçın ardından İstanbul’a geri dönecek.

Robin van Persie belirsiz

Fenerbahçe’de zorlu karşılaşma öncesinde Holladalı yıldız Robin van Persie’nin durumu belirsiz. Defansta Kjaer ile birlikte uyum içinde oynayan Martin Skrtel ise sarı kart cezalısı. Kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel’in yanı sıra sakatlığı bulunan Uygar Mert Zeybek, Trabzonspor karşısında forma giymeyecek olan diğer isimler.

Fenerbahçe’nin üstünlüğü var

İki takım arasında oynanan karşılaşmalara baktığımızda son yıllarda Fenerbahçe’nin büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Sarı-Lacivertli ekip, rakibiyle oynadığı son 14 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. 23 Ağustos 2010 yılında oynanan ve Trabzonspor’un 3-2 kazandığı karşılaşmadan bu yana bordo-mavili ekip, Fenerbahçe karşısında galibiyet elde edemedi. Trabzonspor’un son galibiyetinden bu yana oynanan 14 karşılaşmadan 5’i beraberlikle sonuçlanırken, kalan 9 maçta ise Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu 14 mücadelede Trabzonspor yalnızca 2 gol atabilirken, Fenerbahçe, rakip fileleri 22 kez sarsmayı başardı. İki takım tarihte 118 kez karşı karşıya gelirken, bu mücadelelerde Trabzonspor 37, Fenerbahçe de 47 kez galibiyet elde etti. 34 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Trabzon’da oynanan 52 karşılaşmada ise bordo-mavili ekibin üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz temsilcisi 22 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe bu maçlarda 16 kez kazandı. 14 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe taraftarı maça alınmayacak

Geçtiğimiz yıl Trabzon’da oynanan karşılaşmada büyük olaylar çıkmış ve karşılaşma yarıda kalmıştı. Fenerbahçe’nin 4-0 önde götürdüğü mücadele, federasyon tarafından da 4-0 hükmen tescil edilmişti. Bu sezon derbi maçlarda rakip takım taraftarlarının deplasmanlara gitmesine karşın, Trabzon’da oynanacak olan bu mücadeleye güvenlik nedeniyle Fenerbahçe taraftarları alınmayacak.