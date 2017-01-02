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Trabzonspor, Joao Pereira'yı borsaya bildirdi!

Trabzonspor, Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Pereira ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.


02 Ocak 2017 19:12


Trabzonspor, Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Pereira ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Joao Pereira kimdir?

32 yaşındaki Joao Pereira, 1.72 boyunda. Joao Pereira, Benfica altyapısında yetişti. 2006 yılında Benfica'dan Gil Vicente'ye kiralık olarak giden Joao Pereira, daha sonra aynı kulübe bonservissiz olarak transfer oldu.

Joao Pereira, daha sonra Braga, Valencia, Hannover 96 ve Sporting Lizbon formaları giydi.

Joao Pereira, bu sezon Sporting Lizbon formasıyla 14 maça çıktı.

Transferin detayları

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki sağ bek Joao Pereira Cuma günü İstanbul'a geldi.

2.5 yıllığına anlaşmaya varılan Portekizli, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildi. Oyuncu Türkiye'ye nişanlısıyla birlikte gelirken, Çarşamba günü Antalya kampına katılacağı öğrenildi.

Bu arada Trabzonspor, Pereira için kulübü Sporting'e bonservis bedeli ödemeyecek. Pereira bu sezon sonuna kadar 350 bin Euro alacak. Önümüzdeki iki sezonda ise 700'er bin Euro alacak.

Kaynak: Fotospor

Etiket: joao pereira, trabzonspor



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