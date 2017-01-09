Trabzonspor, Güray Vural'ın sözleşmesini feshetti!

09 Ocak 2017 16:49

Trabzonspor, Güray Vural'ın sözleşmesinin fesh edildiğini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Güray Vural arasındaki 29.01.2016 başlangıç, 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz da KAP'a bildirildi!

Trabzonspor, Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz'ın sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Gaziantepspor'a kiralandığını açıkladı.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcularımız Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz' ın, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak, Gaziantepspor Kulübü'ne geçici transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır.