Trabzonspor, Gum transferini bitirdi

24 Aralık 2016 10:47

Stoper sorununu Gum ile çözmek isteyen Trabzonspor yönetimi Fluminense'de forma giyen Gum'a çok yaklaştı. Rio ekibinin menajeri Alexander Torres, Netflu'ya yaptığı açıklamada, "Gum yurt dışından bir takımlar anlaştı. Detaylar konuşuluyor. Menajeri bu konularla ilgileniyor. Anlaşmanın yakın olduğunu düşünüyorum. Biz de bekliyoruz" dedi.

Gum kimdir?

30 yaşındaki ve 1.89 boyundaki Gum stoperde forma giyiyor. Fluminense ekibi ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Gum takımıyla 19 maça çıktı. Marilia takımında yetişen Gum, Internacional ve Pnte Preta takımlarında da forma giydi.

Beşiktaş ilgilenmişti

Gum ile daha önce Türkiye'den Beşiktaş ilgilenmişti. Gum'un menajeri Jorge Moraes o dönemde yaptığı açıklamada, ''Oyuncumun kulübüyle 3 yıllık kontratı var. Beşiktaş'tan resmi teklif bekliyoruz diyebilirim. Bu konuda son kararı verecek olan Fluminense'dir. Beşiktaş'ın haricinde 3 kulüp daha var ama biz önce Beşiktaş'ın işi resmiyete dökmesini bekliyoruz'' demişti. Beşiktaş, Gum'un yerine Alexis ve Marcelo'yu transfer etmişti.