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Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gol atamıyor

Tartışmalı 2010-11 sezonunda Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Trabzonspor o günden sonra oynanan 14 maçta rakibine üstünlük sağlayamadı.


22 Aralık 2016 01:02


Tartışmalı 2010-11 sezonunda Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Trabzonspor o günden sonra oynanan 14 maçta rakibine üstünlük sağlayamadı.

Fenerbahçe bu sürede 9 kez kazandı. 4 maç berabere bitti. Bu süreçte Fenerbahçe 22 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü. Fenerbahçe ezeli rakibi Trabzonspor'dan 10 maç önce Avni Aker'de 3-1 kazandığı maçta gol yemişti. O maçtan sonra oynanan maçlarda Fenerbahçe rakibinin kalesine 13 gol bırakırken hiç gol yemedi. Bordo-mavililer ezeli rakiplerini İstanbul'da en son 28 Ocak 1997'de İstanbul'da 3-1 yenebilmişti.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, nerede?

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesi 26 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak ve Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak.

Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'na ligin ikinci yarısında geçiş yapacak.

Kaynak: Fotospor

Etiket: fenerbahçe, trabzonspor



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