31 Aralık 2016, Cumartesi
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Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Camilo'ya teklif yaptı

Trabzonspor takımdan ayrılacak olan Mehmet Ekici'nin yerine Camilo'yu transfer etmek istiyor.


31 Aralık 2016 01:37


Mehmet Ekici ile ikinci yarıda yola devam edilmeyeceğinin netleşmesinden sonra oyun aklı olacak bir oyuncu arayan Trabzonspor'da gündeme gelen ilk isim Camilo olmuştu. Botafogo'da forma giyen 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

Bordo-mavililerin daha önce Çin ve Suudi Arabistan Liglerinde de birer sezon geçiren Camilo için Botafogo ile temas kurduğu ve 750 bin euro teklif ettiği bildirildi. Camilo'nun Trabzon'a gelmeyi kabul ettiği, Mehmet Ekici'nin ayrılmasının kesinleşmesi durumunda Brezilyalı 10 numaranın Trabzonspor'un yeni beyni olacağı bildirildi.

Camilo kimdir?

Botafogo'da forma giyen Camilo oldukça gezgin bir futbolcu.  America RJ altyapısında yetişen Camilo, Cruzeiro'ya transfer olduktan sonra her sene bşaka bir takıma kiralandı. 2011 yılında ise NC Bayi Hengyuan takımına kiralandı. Tekrardan ülkesine geri geldi.Avai, Mirassol, Chapecoense, Sport gibi takılarda forma giydi. Chapecoense'den Shabab takımına giderek ikinci yurtdışı deneyimini yaşadı. Ancak 6 ay dolmadan geri geldi.

Camilo bu sezon Botafogo formasıyla 26 maçta 5 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi. On numara bölgesinde görev yapan Camilo'nun transfermarkt değeri 1.75 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Camilo haberleri, son dakika Trabzonspor transfer



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