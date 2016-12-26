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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi dostluk ve sağduyu çağrısı

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında bu akşam Fenerbahçe’yi Hüseyin Avni Aker Stadı’nda son kez konuk edecek Trabzonspor’da taraftarlar, maç öncesi sağduyu çağrısında bulundu.


26 Aralık 2016 17:09


Bordo-mavili taraftar Mustafa Kurukız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor’un eski ruhundan uzak olduğunu söyledi. Trabzon’da çok yetenekli futbolcular olduğunu dile getiren  Kurukız, "Türkiye’nin geneline dağılmış. Hangi takıma bakarsanız bakın mutlaka bir 61 numaralı forma bulursunuz. Maalesef yabancılara dünyanın parasını veriyoruz ama kendi gençlerimize, özümüze sahip çıkmıyoruz. Dana sonra bu oyuncuları almaya kalktığımız zaman da zorlanıyoruz." diye konuştu.

"Hak eden kazansın"

Trabzonspor’un Hüseyin Avni Aker Stadı’nda Fenerbahçe ile yapacağı son karşılaşmayı değerlendiren taraftar Kurukız, şunları kaydetti:

"Birlik, beraberlik ve kardeşlikten yanayım. Kavga olmasın. Bütün dünya kırılırken, Müslümanlar ve insanlar kardeşlik beklerken bizim burada kavga etmemiz doğru değil. Fenerbahçe ile bir çekişmemiz var. Bırakın bu futbolda kalsın, sahanın içinde kalsın. Çekişelim ama sonunda beraber, güzel bir şekilde ayrılalım. Hak eden kazansın."

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını izlemek için İstanbul’dan gelen Burak Çelik ise "İnşallah bugün Fenerbahçe’nin karşısında güzel bir galibiyet alacağız. Her şey gönlümüzce olsun, inşallah kazanırız." ifadesini kullandı. Hayri Manavoğlu da karşılaşmanın berabere sonuçlanmasını istediğini kaydederek, "Son maç olması belki de futbolcuları kamçılayacaktır. İyi bir sonuç alırlar diye düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Sarı-lacivertli takımın taraftarı Bayburtlu Hüseyin Özyıldırım, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki her maçın derbilerin üzerinde gerçekleştiğini savunarak, şunları söyledi:

"Trabzonspor’un yeni stadyumu da hayırlı olsun bütün camiaya. İnşallah bir Fenerbahçeli olarak Trabzonspor’un kazanmasını isterim. Çünkü Trabzonspor’un durumu iyi değil. Gidişatına belki ’dur’ diyebilir."

Kaynak: AA



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