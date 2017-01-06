Trabzonspor, Felipe Pardo'yu kiralayacak

06 Ocak 2017 07:45

Trabzonspor, devre arasında kanatlara oyuncu alacak. Gündeme gelen son isim ise Felipe Pardo oldu.

Yunanistan'dan Ekirikas, Trabzonspor'un Olympiakos'ta forma giyen Felipe Pardo'yu istediğini yazdı.

Trabzonspor'un Olympiakos'a Felipe Pardo için sezon sonunda satın alma bedeliyle kiralama teklifinde bulunduğu iddia edldi.

Felipe Pardo kimdir?

26 yaşındaki Felipe Pardo, Kolombiya vatandaşı. Ülkesi Kolombiya'da Huila altyapısında yetişti. Daha sonra Deportivo Cali, Independiente Medellin, Braga formaları giydi. Braga bu sezon başında ise Felipe Pardo'yu Olmpiakos'a sattı.

Sağ kanatta forma giyen Felipe Pardo bu sezon 12 maçta 3 gol atıp, 3 asist gerçekleştirdi.

Felipe Pardo'nun transfermarkt değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.