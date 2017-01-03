Trabzonspor, Emmanuel Mas'ı açıkladı!

03 Ocak 2017 18:41

Trabzonspor, sol bek oyuncusu Emmanuel Mas'ı KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'un açıklaması:

Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros' un Kulübümüze transferi konusunda, Club Atletico San Lorenzo De Almagro ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla

Emmanuel Mas kimdir?

Arjantin'de San Lorenzo takımında forma giyen 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Emmanuel Mas'ın sözleşme bitiş tarihi 2017.

1.83 boyunda ve sol ayağını kullanan Emmanuel Mas, San Martin takımının altyapısında yetişti. Bu takımda geçirdiği 5 yılın ardından 2013 yılında San Lorenzo'ya transfer oldu.

Emmanuel Mas, bu sezon 11 maça çıktı ve 1 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.