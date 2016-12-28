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Trabzonspor dibi gördü!

Ziraat Türkiye H Grubu 4. maçında Kızılcabölükspor, sahasında Trabzonspor’la 1-1 berabere kaldı


29 Aralık 2016 18:22


Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Spor Toto 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor karşısında 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan Trabzonspor, 2016 yılındaki son maçını beraberlikle tamamladı.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki maçta 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun golüyle 1-0 öne geçen Trabzonspor, 89. dakikada rakip oyuncu Emir Can Sayar'ın golüne engel olamadı.  

İlk maçta iç sahada 5-0 mağlup ettiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, H Grubu'nda puanını 5'e çıkardı.

Kızılcabölükspor'un 16 kişilik kadroyla çıktığı müsabakada, konuk ekipte 17 futbolcu yer aldı.

Yurt genelinde olduğu gibi kar yağışının etkili olduğu Denizli'de saha zemini maçtan önce temizlendi. Karşılaşmada ilk yarım saatlik bölümün ardından kısa süreli kar yağışı oldu.

Okay kupada gollerini sürdürdü

Kupada bu sezon eleme turlarında 2 gol atan Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu, Kızılcabölükspor karşısında 3. golüne ulaştı.

Bu sezon ligde henüz gol sevinci yaşayamayan Okay'ın, 2. eleme turunda Serhat Ardahanspor ve bir üst turda Çorum Belediyespor karşılaşmasında birer golü bulunuyor.

Kızılcabölükspor grupta ilkleri yaşadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 eleme turunda başarılı olarak gruplara kalan Kızılcabölükspor, gruptaki ilk puanını Trabzonspor karşısında aldı. Müsabakada son bölümde beraberlik golünü bulan Spor Toto 3. Lig temsilcisi, grup aşamasında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Kızılcabölükspor'un beraberlik golünün sahibi Emir Can Sayar, bu sezon Denizli temsilcisinde eleme turlarında da 6 gol atmıştı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada ceza sahası sol çizgiden Yusuf Yazıcı'nın ortasında Okay topu filelere gönderdi. 0-1

24. dakikada Abdülkadir’in sol kanattan ortasını altı pas içinde Ramazan son anda kornere çeldi.

70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emircan’ın sert şutunda kaleci Esteban iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

88. dakikada Burak Gölbel’in sol taraftan kullanılan korner atışında topa iyi yükselen Tayfun topu ağlarla buluşturdu. 1-1

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Ok xx

Kızılcabölükspor: Serkan İlgün xx, Semih xx, Ramazan x, Kerim x, Tayfun xx, Emircan x (Muhittin dk. 90 ?), Taygun x, Cihat x (Mustafa dk. 45 x), Reha x (Burak dk. 83 ?), Özer x, Fatih x

Trabzonspor: Esteban xx, Zeki xx, Durıca xx, Mustafa Yumlu xx (Uğur dk. 80 x), Güray xx, Onazi xx, Okay xxx, Abdülkadir xx (Mustafa Akbaş dk. 64 x) Castıllo xx (Suk dk. 71 x), Yusuf xx, N’doye xx

Goller: Okay (dk. 18) (Trabzonspor), Emircan (dk. 89) (Kızılcabölükspor)

Sarı kartlar: Mustafa (Trabzonspor), Semih Ceylan (Kızılcabölükspor)

Kaynak: Fotospor

Etiket: kızılcabölükspor, trabzonspor



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