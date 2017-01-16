Trabzonspor, Chedjou'yu transfer etmek istiyor

16 Ocak 2017 15:19

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta hemşehrisi olan Levent Nazifoğlu ile bir araya geldi. Aurelien Chedjou'nun durumunu sordu. Nazifoğlu, Kamerunlu oyuncunun ayrılmak için 1.5 milyon euro istediğini söyledi. Usta, bu rakamın bir kısmını karşılamayı Chedjou'ya imza attırmayı teklif etti.

Muharrem Usta bu teklifi kabul ederken, Kamerunlu oyuncu ile bir kez daha konuştu. Marsilya'dan 1.5 yıl için 1.5 milyon euro'luk teklif alan Chedjou ise 2.5 yıllık teklif istedi. Chedjou, Trabzonspor'un kendisine 2.5 yıl için 4 milyon euro teklif etmesi durumunda forma giymeye evet diyeceğini söyledi. Chedjou'nun bu hafta içinde Trabzonspor'la bir görüşme yapacağı ve transferin netleşeceği bildirildi.