17 Ocak 2017, Salı
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Trabzonspor, Caceres'te mutlu sona ulaştı

Trabzonspor, bir süredir transferi için çaba harcadığı Caceres'te mutlu sona ulaştı. Bordo-Mavili ekibin, Uruguaylı futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.


17 Ocak 2017 21:15

Trabzonspor, bir süredir transferi için çaba harcadığı Caceres'te mutlu sona ulaştı.

Bordo-Mavili ekibin, Uruguaylı futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Yıldız futbolcu, ekstra ödenecek bonusların yanı sıra yıllık 2 milyon Euro garanti ücret alacak.

29 yaşınaki oyuncu, yarın Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.

Profesyonel futbol kariyerine Uruguay'ın Defensor takımında başlayan Caceres, 2007 yılında Villarreal'a 900 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ünlü savunmacı, Villarreal'ın ardından sırasıyla Huelva, Barcelona, Juventus, Sevilla formalarını giydi.

Son olarak Juventus'ta oynayan Caceres, bu sezon herhangi bir takımda forma giymedi.

Öte yandan Caceres, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alıyordu.

Kaynak: Fanatik

Etiket: trabzonspor, caceres


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