Trabzonspor 50 yılına 118 yabancı oyuncu sığdırdı

06 Ocak 2017 16:20

Trabzonspor yönetimini, bordo-mavili kulübün 50'nci yılında şampiyonluk vaad ederken, son yapılan yabancı transferlerle birlikte kulübün 50 yılına 118 yabancı oyuncu sığdırıldı.

Yabancı sayısı 12 yerli sayısı 15

Kış transfer dönemi devam ederken güncel kadrosunda yerli oyuncular kadar yabancı oyuncular da barındıran Trabzonspor, yaptığı yabancı transferlerle dikkat çekiyor. Son yaptığı yabancı transferleri Emmanuel Mas ve Joao Pereira ile birlikte kadrodaki yabancı oyuncu sayısını 12'ye yükselten Trabzonspor'da yerli oyuncu sayısı ise 15'de kaldı. Elde ettiği şampiyonluklarda yerli oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bordo-mavili kulübün son yıllarda izlenen transfer politikalarıyla yabancılaştığı görülüyor.

Yaz transfer döneminde Ramil Sheydaev, Jan Durica,Ogenyi Onazi, Fabian Castillo, Luis Ibanez, Matus Bero ve Suk ile sözleşme imzalayarak 7 yabancı oyuncuyu daha kadrosunu katan Trabzonspor, kış transfer döneminde ise Mas ve Pereria gibi tecrübeli isimleri kadrosuna dahil etti.

İlk yabancı Reculen Koska

1970-1971 sezonunda ikinci ligde mücadele ettiği dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiren bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 1985-1986 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh'a imza attırmıştı. Son yapılan transferlerle birlikte Trabzonspor, 50 yıllık tarihinden bugüne kadar 115 yabancı oyuncusunu kadrosuna kattı.

Muharrem Usta'nın 10 yabancı transfer etti

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, 1 yılı aşan görev süresi boyunca 10 yabancı oyuncunun transferine imza attı. Usta, göreve geldiği Aralık ayından sonra ilk yabancı transferini 1461 Trabzon'un savunma oyuncusu Akakpo'yu transfer ederek gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesinde ise Muharrem Usta ve yönetim kurulu, Trabzonspor'da yeni bir sayfa açma adına kulübün 50'nci yılana girdiği 2017 yılında şampiyonluk vaad ederken, sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütüyor. Usta, görevde olduğu süre de Ramil Sheydaev, Jan Durica,Ogenyi Onazi, Fabian Castillo, Luis Ibanez, Matus Bero, Suk, Mas ve Pereira ile sözleşme imzalayarak 10 oyuncu kadrosuna kattı.

Rekor Brezilya'da

Trabzonspor, tarihi boyunca en çok oyuncu transferini Brezilya'dan yaparken, bordo-mavililerin son yıllarda ise bu ülkeden transfere çok sıcak bakmadığı görülüyor. Bordo-mavililer, bugüne kadar en fazla yabancı futbolcu transferini 12 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi. Belçika'dan 7, Polonya, Yugoslavya ve Gürcistan'dan 6, Gana ve Slovakya'dan 5, Ukrayna ve Almanya'dan 4, Çek Cumhuriyeti'nden 3, Hırvatistan'dan 3, Makedonya'dan 3, Gine'den 3, Kamerun'dan 3, Nijerya'dan 3, Arjantin'den 3, Romanya, Bulgaristan Fransa, Sırbistan, Mısır Fildişi Sahili, Cezayir, Portekiz, Rusya, Senegal, Güney Kore ve Kolombiya'dan 2'şer, Danimarka, Azerbaycan, İngiltere, Norveç, Peru, Arnavutluk, Avustralya, Belarus, Hollanda, İsveç, Namibya, Burundi, Avusturya, Paraguay, Mali, Yunanistan, Kosta Rika ile Togo'dan da 1'er oyuncu bordo-mavili takımda forma giydi.

Trabzonspor, Arjantinli oyunculurla Yanal dönemlerinde tanıştı

Trabzonspor, Arjantinli Gustavo Colman ve Luis Ibanez'in ardından Mas'ı transfer etti. 3 Arjantinli'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bordo-mavili takımı çalıştırdığı dönemlerde Trabzonspor'a geldi. Colman'ı geldiği ilk dönemde Belçika'nın Germinal Beerschot takımından transferine onay veren Yanal, bordo-mavili takımın başına geldiği 3. dönemde ise yine Arjantinli oyuncu Luis Ibanez'i Sirbistan'dan, Mas'ı ise Arjintin liginden transfer etti.