04 Ocak 2017, Çarşamba
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Trabzonspor 2 transferi KAP'a bildirdi

Trabzonspor kadrosuna kattığı 2 transfer Joao Pereira ve Emmanuel David Mas'ı resmen duyurdu.


04 Ocak 2017 12:39


Trabzonspor Kulübü, yeni transfer Joao Pedro Da Silva Pereira'yla resmi sözleşmeyi imzaladı. Bordo Mavili Kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platdormu'na yaptığı açıklamada, oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

Öte yandan Emmanuel  David Mas Sgros'un transferi konusunda da hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlandığı açıklandı. Oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme yapılacak.

İşte KAP'a yapılan 2 açıklama:

Profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira  ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya; 

2016 - 2017 futbol sezonu için    480.000.-EURO garanti ücret

2017 - 2018 futbol sezonu için    950.000.-EURO garanti ücret ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Emmanuel  David Mas Sgros' un Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ve kulübü Club Atletico San Lorenzo De  Almagro ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Club Atletico San Lorenzo De  Almagro Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 1.500.000.- EURO ödenecektir.

Etiket: Trabzonspor, Emmanuel David Mas, Joao Pereira



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