25 Aralık 2016 22:38

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı 26 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak. Trabzonspor Fenerbahçe maçı Lig TV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor Fenerbahçe maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yapacak.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesinde ev sahibi ekibin 18, konuk ekibin ise 28 puanı bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Onur, Zeki, Durica, Uğur, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Mehmet Ekici, Güray, Yusuf Erdoğan, N'Doye.

Fenerbahçe: Volkan - Şener, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali - Mehmet Topal, Josef - Lens, Alper, Aatıf- Moussa Sow

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının biletleri hakkında bilgilendirme

26 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Saat 20.00’de başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:

KATEGORİ

FİYAT

TRİBÜN

BLOK

2.Kategori

100,00 TL

VİP

3.Kategori

70,00 TL

KAPALI

B-C-F-G BLOKLAR

4.Kategori

50,00 TL

KAPALI

A-D-E-H BLOKLAR

5.Kategori

25,00 TL

MARATON

6.Kategori

10,00 TL

KALE ARKASI A-B



Fenerbahçe'yi Trabzon'da sarı lacivertli taraftarlar karşıladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'la yapacağı maç için Trabzon'a geldi.

Maçın hazırlıklarını İstanbul'da yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden özel uçakla Trabzon'a ulaştı.

Trabzon Havalimanı'ndaki dış hatlar terminalinden çıkış yapan kafileyi, az sayıdaki sarı-lacivertli taraftar karşıladı.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra çevik kuvvet ekipleri eşliğinde şehir merkezindeki bir otele yerleşti.



Volkan Şen kulübeye, Aatıf 11'e

Ligin ilk yarısının son haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik patron Dick Advocaat, ilk yarıyı puan kaybetmeden tamamlamak istiyor. Trabzon deplasmanında sakatlığı bulunan Robin van Persie'nin yerine forvette Moussa Sow görev alacak.

Deneyimli taktisyen Senegallinin arkasında Jeremain Lens ve Alper Potuk'a formayı teslim edecek. Bu ikilinin yanında ise Aatıf Chahechouhe oynayacak.

Advocaat'ın sezon başına göre performansında düşüş gözlemlediği Volkan Şen ise eski takımı karşısında oyuna kulübede başlayacak. Cezalı Martin Skrtel'in yerine ise Roman Neudstadter forma giyecek.

Dick Advocaat, Mehmet Topal ile sürpriz yapabilir

Fenerbahçe'de Martin Skrtel bu sezon Türkiye Kupası maçları hariç ilk kez bir karşılaşmada forma giymeyecek. Trabzonspor karşısında teknik direktör Dick Advocaat, her ne kadar Roman'la sahaya çıkma konusunda kararını vermiş olsa da Mehmet Topal'la sürpriz yapabileceği iddialar arasında. Advocaat'ın, Topal'ı stoperde oynatıp daha önce ön liberoda başarlı olan Alman oyuncuyu bu mevkide düşündüğü ve sürpriz yapabileceği bildirildi.

Dick Advocaat'tan uyarı

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat'ı Trabzonspor sıkıntısı bastı...

Bordo-mavili ekibin oynadığı futbolla aldığı puanın doğru orantıda olmadığını oyuncularına anlatan Hollandalı teknik adamdan uyarılar geldi. Trabzonspor'un Avni Aker'de son maçını oynayacağını, bu maçtan kesin olarak galibiyetle ayrılmak isteyeceğini söyledi.

Galatasaray'ı deplasmanda yenen Trabzonspor'un beklenen patlamayı yapamayan ama potansiyelli oyuncuları olduğunu anlattı. Castillo, Bero, Yusuf ve Mehmet Ekici'nin her an başlarına dert açabilecek isimler olduğundan bahsetti.

Dick Advocaat'tan yedeklere: 11'e girmeye niyetini yok

Fenerbahçe'de yedeklerin 11'i zorlamak gibi bir niyeti yok... bunu bizzat söyleyen teknik direktör Dick Advocaat oldu. Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü, Menemen maçındaki 1-0'lık galibiyete rağmen futboldan memnun kalmadı. Ligde fazla forma şansı vermediği oyuncularının beklentisini karşılayamamaması üzerine sert çıktı. Mücadele gücünü yetersiz bulan Advocaat, oyuncularına ''bu oyunla kadroya girmeniz imkansız. Zaten sizin de böyle bir isteğiniz yok'' cümlesini kurdu.

Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker'e galibiyetle veda etmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren maçlarını Şenol Güneş Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynamayı planlayan Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oynayacağı son Fenerbahçe maçını kazanarak Avni Aker'e mutlu veda etmek istiyor.

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Pazartesi günü saat 20.00'de Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Şenol Güneş Spor ve Kültür Kompleksi'nde kulübün 50. yılında şampiyonluk hedefini koyan Trabzonspor yönetimi, Hüseyin Avni Aker Stadyumu'ndaki son Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Trabzonspor'un galibiyet hasreti

Bu sezon evinde taraftarını mutlu edemeyen Trabzonspor, 2016 yılının son günlerinde sahasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek yeni yıla mutlu girmek istiyor. Bu sezon sahasında oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, Avni Aker'de 11 puan topladı. Trabzonspor, sahasında 6 yıldır hasret kaldığı Fenerbahçe galibiyetini ise Pazartesi günü oynanacak mücadele ile sona erdirmeyi hedefliyor.

Muharrem Usta'nın sürprizi var

Trabzonspor'da Başkan Muherrem Usta, Avni Aker'e veda maçında konuk edecekleri Fenerbahçe karşısında alınacak galibiyetin değerinin rakamlarla ölçülemeyeceğini oyuncularına anlattı.

Tüm şehrin bu maçı beklediğini, Avni Aker'e vedayla birleşince derbinin camia için çok daha değerli olduğunu anlattı. Usta, futbolculara Avni Aker'e Fenerbahçe derbisiyle veda edilmesi durumunda özel bir armağan vereceğini de sözlerini ekledi. Usta'nın Pazartesi günü maçtan önce süper bir prim açıklayacağı belirtildi.

Yanal'ın kararıyla Trabzonspor'da sessizlik yemini

Daha önceki yıllarda Fenerbahçe maçları öncesinde yaratılan gergin hava yüzünden alınan yenilgiler, bu da yetmezmiş gibi yaşanan tribün olayları Trabzonspor'da farklı bir planlamaya neden oldu. Fenerbahçe maçının tüm idmanları basına kapandı. Takım tesislerde kabuğuna çekildi. Şehrin maçın havası girmesi ise adeta bilerek engellenmiş gibi...

Havayı tetikleyecek, ne yönetimden ne de teknik heyetten tek bir açıklama yok. Yanal'ın Başkan Muharrem Usta ile görüşerek bu yönde bir karar aldığı ve stresin kimseye faydası olmadığını anlatarak bu hamleyi yaptığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin zaafını buldu

Fenerbahçe maçı öncesinde Ersun Yanal'ın idmanlarda yaptırdıkları ve denedikleri ise kısırda olsa dışarıya sızıyor. Zorlu maç öncesi Yanal, rakibin kadrosunun fizik kondisyonu olarak kendilerinden iyi olduğunu, orta alanı ve topu da kendilerinden daha iyi yönlendirdiğini oyuncularına anlattı. Buna rağmen Trabzon’da oynayacakları için stresli olacaklarını söyledi. Stresi rakibe hata yaptırabileceğinin üzerinde durdu.

İşte Yanal'ın idmanlarda denedikleri

Ersun Yanal bazı idmanlarda Dame Ndoye ve Jun Suk’u birlikte oynatmayı denedi. İstatiksel verileri karşılaştıran tecrübeli teknik adam Fenerbahçe'ye karşı dolandırmaktan çok, uzun paslarla rakip ceza alanına inmeyi tercih ediyor. Dönen toplarda Mehmet Ekici’den kaleye şut atmasını istedi. Yanal, tribünün sahasına çekilen Trabzonspor’u protesto edeceğine inandığı için topu ayağında tutma taraftarı. Rakip ceza yayı üzerinde futbolcularının topu ayağında tutup rakibin faul yapmasını istiyor. Ekici'nin serbest vuruşlarına güveniyor.

Trabzonspor'un en büyük kozu Ersun Yanal

Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki en büyük kozlarından birisi Teknik Direktör Ersun Yanal olacak. Deneyimli teknik adamın, bordo-mavili takımın başında Fenerbahçe'ye karşı istatistikleri dikkat çekiyor.

Spor Toto Süper Lig'de 26 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'un en büyük kozlarından biri Teknik Direktör Ersun Yanal olacak. Daha önce Fenerbahçe ile şampiyonluk sevinci yaşayan Teknik Direktör Ersun Yanal iki takımı da yakından tanıyor.

Yanal, bordo-mavili ekibin başında Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Yanal, Fenerbahçe'ye karşı Avni Aker'de oynadığı tek maçta ise Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek eli boş göndermişti.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, Trabzonspor'un başında, Fenerbahçe performansı şu şekilde:

22 Aralık 2007 Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

10 Mayıs 2008 Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0

25 Ocak 2009 Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

7 Şubat 2015 Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0