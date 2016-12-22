22 Aralık 2016 15:00

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu.

Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık olarak açıklandı.

Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık olarak açıklandı. pic.twitter.com/n9A2wGdgvO — Efsane Fotospor (@EfsaneFotospor) 22 Aralık 2016

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yapacak. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının dördüncü hakemi ise Tolga Özkalfa.

Fenerbahçe, Ali Palabıyık yönetiminde oynadığı son 7 maçta 2 galibiyet aldı.

Ali Palabıyık'ın daha önce yönettiği dev maçlar:

19.04.15 Trabzonspor 2-1 Galatasaray

22.08.15 Beşiktaş 1-2 Trabzonspor

24.09.16 Beşiktaş 2-2 Galatasaray

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, nerede?

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesi 26 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak ve Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak.

Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'na ligin ikinci yarısında geçiş yapacak.

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gol atamıyor

Tartışmalı 2010-11 sezonunda Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Trabzonspor o günden sonra oynanan 14 maçta rakibine üstünlük sağlayamadı.

Fenerbahçe bu sürede 9 kez kazandı. 4 maç berabere bitti. Bu süreçte Fenerbahçe 22 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü. Fenerbahçe ezeli rakibi Trabzonspor'dan 10 maç önce Avni Aker'de 3-1 kazandığı maçta gol yemişti. O maçtan sonra oynanan maçlarda Fenerbahçe rakibinin kalesine 13 gol bırakırken hiç gol yemedi. Bordo-mavililer ezeli rakiplerini İstanbul'da en son 28 Ocak 1997'de İstanbul'da 3-1 yenebilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 16 hafta olarak oynanan ilk bölümün son haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

24 Aralık Cumartesi:

16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor: Serkan Çınar

25 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler

16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

26 Aralık Pazartesi:

19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Mete Kalkavan

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık