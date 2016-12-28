28 Aralık 2016 02:54

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Avni Aker'e veda maçında karşı karşıya geldi. Maçtan önce ise oldukça duygusal anlar yaşandı.

Kaptanlar Onur Kıvrak ve Volkan Demirel'le beraber bir polis memuru ile bir asker para atışında hazır bulundu. Volkan para atışından sonra askerle, Onur ise polisle sohbet etti. Volkan askere, "Allah sizden razı olsun. Bu memleket sizler sayesinde ayakta duruyor. Hakkınızı helal edin" dedi. Onur ise polise, "bir ihtiyacınız olduğun her anda beni arayabilirsin. Elimden ne gelirse yapacağım. Bizde hakkınız çok" sözlerini kullandı. Hem asker hem de polis iki kaptana haklarını helal ederken iki kaleci daha sonra birbirlerine başarılar diledi.

Avni Aker'in koltukları hatıralık oldu

Avni Aker’e veda maçından sonra Trabzonsporlu taraftarlar stattaki koltukları kırarak hatıra olarak evlerine götürdü. Statta yapılan "Bir maç daha oynanma ihtimaline karşı lütfen mobilyalara zarar vermeyin" anonsu ise etkili olmadı.