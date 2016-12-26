Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında Yusuf Erdoğan, ceza sahası içerisinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Penaltı kazanan Fenerbahçe'de topun başına geçen Fernandao, ağları sarsarak gol perdesini açtı.
Ardından Moussa Sow, sahne aldı. Golcü yıldız, attığı golle Fenerbahçe'yi Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçirdi.
Trabzonspor tribünleri Bordo-Mavili ekibin 10 kişi kalması ve Fenerbahçe önünde 2-0 geriye düşmesi sonrası "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.