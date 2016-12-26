26 Aralık 2016 21:07

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart çıktı.

Karşılaşmanın 27. dakikasında karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içerisinde topa elle müdahale ettiğini tespit etti. Palabıyık, Erdoğan'a doğrudan kırmızı kart gösterdi ve penaltı kararı verdi.

Penaltı atışı için topun başına Fenerbahçe'nin Brazilyalı yıldızı Fernandao geçti. Fernandao, 29. dakikada ağları havalandırarak Sarı-Lacivertli takımı 1-0 öne geçirdi.

Ali Palabıyık'tan 12 maçta 10 kırmızı kart!

Öte yandan hakem Ali Palabıyık, daha önce yönettiği 11 maçta 9 kez kırmızı kartına başvurmuştu. Palabıyık, Avni Aker'de de kırmızı kart çıkarmasıyla 12 maçta 10. kırmızı kartına ulaştı.