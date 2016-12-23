Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

23 Aralık 2016 15:06

Türkiye'nin gözü kulağı hafta sonu Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak maçta olacak. Bu sezon kötü günler geçiren Trabzon Fenerbahçe'yi puansız göndermenin planlarını yapıyor. Gençlerbirliği galibiyeti ile tekrar moral bulan Fenerbahçe ise rakibini sahasında devirmek amacında.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 26 Aralık Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak dev maç Lig TV'den canlı yayınlanacak.

Haftanın maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yıldız ve Serkan Olguncan yapacak. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Trabzon İl Güvenlik Kurulu kararı ile Fenerbahçe taraftarının maça alınmayacağı açıklandı.

Süper Lig'de 28 puanla 4. sırada bulanan Fenerbahçe bu sezon 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler bu sezon deplasmanda Başakşehir ve Antalyaspor'a mağlup oldu. 5 kez kazandı ve 1 kez de berabere kaldı.

Tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini geçiren Trabzonspor 18 puanla 12. sırada bulunuyor. Bordo-mavili takım 15 maçta 5 kez kazandı, 3 kez berabere kaldı ve 7 kez de yenildi.