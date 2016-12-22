Trabzonspor'un Süper Lig'in 16. haftasında 26 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe Trabzonspor maçını hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı.
Trabzonspor - Fenerbahçe bilet fiyatları
KATEGORİ FİYAT TRİBÜN BLOK
2.Kategori 100,00 TL VİP
3.Kategori 70,00 TL KAPALI
B-C-F-G BLOKLAR 4.Kategori 50,00 TL KAPALI
A-D-E-H BLOKLAR 5.Kategori 25,00 TL MARATON
6.Kategori 10,00 TL KALE ARKASI A-B