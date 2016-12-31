Trabzon futbolu çöktü

31 Aralık 2016 12:59

Türkiye'de futbolun merkezi olarak adlandırılan Trabzon'da futbol adeta çöktü. Trabzon'un profesyonel liglerde mücadele eden 5 takım zirvede kendine yer bulamazken dip noktalarda olmaları dikkat çekiyor.

Türk futboluna kazandırdığı birçok önemli isimle damga vurmasının yanı sıra profesyonel liglerde mücadele eden takımlarıyla da dikkat çeken Trabzon futbolu son yıllarına en ağır çöküşünü yaşıyor. Başta Trabzonspor olmak üzere profesyonel liglerde mücadele eden Trabzon takımları liglerde kötü durumda bulunuyor. Trabzonspor, 1461 Trabzon, Ofspor, Yomraspor ve Düzyurtspor takımları istenilen seviyede olmamaları Trabzon futbolunun son yıllarda yaşadığı sorunları adeta gözler önüne seriyor.

Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden ve şampiyonluklar kazanmasının yanı sıra Türk futbolunda Anadolu devrimi yapan Trabzonspor eski günlerini arıyor. Bordo-mavili kulübün sıkıntılı bir dönemden geçmesi alt liglerde yaşayan takımları da olumsuz yönde etkilemiş durumda. Bordo-mavililer ligde oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 18 puan ile 13 sırada yer alarak tarihinin en kötü ilk yarısını tamamladı.

1461 Trabzon: Trabzonspor’un Pilot takımı olan 1461 Trabzon’da da durum farklı değil. Geçtiğimiz sezon bir alt lige düşerek 2 Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon takım bu sezon oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. 22 puan toplayan Karadeniz ekibi 9. sırada yer aldı.

Ofspor: 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ofspor ise ligin son sırasında yer alıyor. Oynadığı 17 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Trabzon ekibi 12 puan ile 18. sırada yer aldı.

Yomraspor: 3. Lig 2 Grup'ta mücadele eden Yomraspor ise oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 21 puan ile 11 sırada yer aldı.

Düzyurtspor: 3. Lig 3 Grup'ta mücadele eden Düzyurtspor ise oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 29 puan ile 5. sırada yer aldı.

Trabzon futbolunun önemli isimlerinden Özkan Sümer Trabzon futbolundaki çöküşü değerlendirdi

Türk futbolunun ve Trabzon futbolunun öncü isimlerinde Özkan Sümer, Trabzon futbolunun son yıllarda yaşadığı çöküşle ilgili olarak İHA Muhabiri'ne değerlendirmelerde bulundu.

Sümer, Trabzonspor’da artık oyuncu üretiminin büyük zaafa uğradığını belirterek, “Trabzonspor altyapısı sadece kendine oyuncu üretmeyle değil çevreye de oyuncu üretmeyle çok etkin olan bir altyapıydı, şimdi bu üretim tarzında bir düşüş olduğu için diğer takımları besleme konusunda bir yetersizlik ortaya çıkıyor. Bu da ortaya koydukları futbola ve saha sonuçlarına yansıyor. Bu altyapının diğer takımları beslemesi aynı zamanda Trabzonspor'a bu futbolcuların geri dönüşümü sekteye uğradığı için şehrin futbola armonisi bozuldu” dedi.

Trabzonspor durumunu da değerlendirilen Sümer,” İlk yarıda istenilen puanları çıkaramadık ama çıkartılacak önemli dersler var. Bu dersleri ihmal etmezsek ve gereğince algılayabilirsek zannederim ikinci yarıda bu denli zorluklar yaşamayabiliriz. Yapılacak olan transferlerin Trabzonspor’un ihtiyaçlarına uygunluğu söz konusu. Kariyeri veya isim yapmış oyuncu söz konusu değil. Trabzonspor ihtiyacına uygun oyuncular tercih edilmesi elbette yararına olur. Aksi takdirde yaşadıklarının devamı sağlanır" ifadelerini kullandı.