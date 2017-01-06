06 Ocak 2017, Cuma
> Futbol > Tottenham Bruma için İstanbul'a çıkarma yapıyor

Tottenham Bruma için İstanbul'a çıkarma yapıyor

Tottenham Hotspur'un yönetiminde bulunan eski Galatasaraylı Brad Friedel, Bruma'yı transfer etmek için İstanbul'a geliyor.


06 Ocak 2017 10:04


Bir yıl daha anlaşması bulunan oyuncu, Galatasaray ile sözleşme yenilemeye yanaşmazken bu nedenle bir süredir Tottenham'la görüşmeler devam ediyordu. Görüşmelere son noktayı koymak ve Portekizli oyuncuyu Londra'ya götürmek için tanıdık bir isim devreye girdi...

Galatasaray'da forma giyen şu anda Tottenham'ın yönetim kademesinde görev yapan Brad Friedel... Efsanevi eldivenin, Başkan Daniel Levy'den aldığı yetkiyle İstanbul'a geleceği ve Tottenham'ın Bruma için belirlediği teklifi resmen ileteceği öğrenildi.

SATILMASI KARARI ALINDI

Bruma'nın sözleşme yenilemeye yanaşmamasından sonra Portekizli oyuncunun satışına karar verilirken yapılan görüşmelerde şimdiye kadar en iyi teklifin Tottenham'dan geldiği bildirildi. Bir yıl daha anlaşması kalan Bruma'dan para kazanmak isteyen Galatasaray'ın 20 milyon euro'dan aşağıya inmeyi düşünmediği ifade edildi.

PARASI ALLİ'DEN

Sky Sports, Tottenham'ın Dele Alli'yi Real Madrid'e 56 milyon euro'ya satacağını gelecek parayla Bruma'yı alacağını iddia etti.

BRUMA'NIN YERİNE ADAY: VİTİNHO

Bruma'nın yerine, yana döne sol kanada oyuncu arayan Galatasaray, Garry Rodrigues'ten sonra CSKA Moskova'nın Brezilyalı oyuncusu Vitinho için de devreye girdi. 2016 yılını Brezilya'nın İnternacional takımında tamamlayan 23 yaşındaki genç oyuncu için 3.5 milyon euro teklif edildiği bildirildi. CSKA 'nın, 2013-14 sezonunda 9.5 milyon euro'ya aldığı ve iki sezon için İnter'e 1.2 milyon euro karşılığında kiraladığı Vitinho için teklifi kabul edebileceği bildirildi.

Kaynak: Fotomaç



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş, Matej Mitrovic transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Matej Mitrovic transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray'dan Vitinho atağı

Galatasaray'dan Vitinho atağı

Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti

Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak


Dele Alli'nin parası Bruma'ya gidecek!
''Sneijder ve Podolski transferi tamam''
Galatasaray'a çifte yıldız
Fenerbahçe'den yılın transferi!
Yeni golcü için sürpriz iddia!
Robin van Persie'den kafa karıştıran görüşme

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Kerim Frei'a önce sözleşme sonra kiralama


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti - Fenerbahçe, bu transfer döneminde almak için uğraştığı Me...
Mehmet Ekici'nin yerine Diego Lopes Mehmet Ekici'nin yerine Diego Lopes - Trabzonspor'da Mehmet Ekici'nin takımdan ayrılacak olması...
Trabzonspor, Felipe Pardo'yu kiralayacak Trabzonspor, Felipe Pardo'yu kiralayacak - Trabzonspor'un Olympiakos'ta forma giyen Felipe Pardo'yu ...
De Jong'un menajerinden Karim Rekik teklifi De Jong'un menajerinden Karim Rekik teklifi - Stoper arayan Galatasaray'a De Jong'un menajeri Karim Rek...
Galatasaray'dan Vitinho atağı Galatasaray'dan Vitinho atağı - Galatasaray, Gary Rodrigues'ten sonra CSKA Moskova'nın B...
''Sneijder ve Podolski transferi tamam'' ''Sneijder ve Podolski transferi tamam'' - Çin'in Beijing Morning News gazetesi, Sneijder ve Podolsk...
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak - Rodrigues'i Galatasaray'a satmayı planlayan PAOK, bu oyun...
5 Ocak Süper Loto sonuçları 5 Ocak Süper Loto sonuçları - Süper Loto sonuçları belirlendi. Milli Piyango İdaresi ta...
Robin van Persie'den kafa karıştıran görüşme Robin van Persie'den kafa karıştıran görüşme - Devre arası tatili için Dubai'nin yolunu tutan Robin van ...
Mehmet Ekici'ye karşılık Veli ve Kerim Mehmet Ekici'ye karşılık Veli ve Kerim - Beşiktaş başkanı Fikret Orman ve Trabzonspor başkanı Muha...