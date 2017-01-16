16 Ocak 2017, Pazartesi
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Tosic: Şenol Güneş 'Kendine kulüp bul' demişti!

Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Dusko Tosic, Sırbistan basınına konuştu. Tosic, Şenol Güneş'in kendisine 'kulüp bul' dediğini söyledi.


16 Ocak 2017 10:55

Marcelo ile birlikte Beşiktaş savunmasının önemli ismi olan Dusko Tosic, Sırbistan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2016 yılının kısa değerlendirmesini yapan Beşiktaşlı futbolcu sezon başında ayrılma planları yaparken, şampiyonlukta önemli pay sahibi olduğunu vurguladı, “Şenol Güneş geçen Ocak ayında bana kulüp bulmamı söyledi. Ancak ben bu tarihten sonra lig bitimine kadar 13 maça çıktım. Yeni statta şampiyonluğu kutladık ve 7 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde oynadık. Taraftarların yıllarca unutmayacağı Napoli galibiyeti ve Benfica beraberliği de var” diye konuştu.

2016’daki en önemli olayın şampiyonluk kutlamaları olduğunu dile getiren Tosic, Boğaz’daki tur unutulmazdı. Taraftarlarla beraber tur attık. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarına karşı şampiyonluk şarkıları söyledik. Oradan inip yeni stadımıza girdik” ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcu, şarkıcı olan eşi Jelena’nın kutlamalara katılmasını Başkan Fikret Orman’ın istediğini de belirterek, “Başkan rica etti, Jelena da bu teklifi severek kabul etti. Ben de onunla dans ettim. Dans etmemizi takımdakiler istedi. Taraftarlar da çok eğlendi” yorumunu yaptı.

Kaynak: Skorer


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