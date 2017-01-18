Topraktan hibrit çime

Metroda, tramvayda kitap okuyanların elinde son zamanlarda en çok gördüğünüz kitaplardan birisidir ‘SAPIENS’

Yuval Noah Harari’nin eseri Ertuğrul Genç tarafından çevrilmiş ve Kolektif Yayınevi tarafından meraklısı okurlarına sunulmuştur.

Kitabın tanıtım bülteninde;

- Homo sapiens neden ekolojik bir seri katile dönüştü?

- Para neden herkesin güvendiği tek şey?

- Kadınlar üstün sosyal becerilere sahipken, neden çoğu toplum erkek egemen?

- Güç elde etmekte böylesine yetenekli olan insanlar neden bu gücü mutluluğa dönüştürmekte başarısızlar?

- Geleceğin dini bilim mi?

- İnsanların miadı çoktan doldu mu?

100 bin yıl önce Yeryüzü'nde en az altı farklı insan türü vardı. Günümüzdeyse sadece Homo Sapiens var. Diğerlerinin başına ne geldi ve bize ne olacak?

Çoğu çalışma insanlığın serüvenini ya tarihi ya da biyolojik bir yaklaşımla ele alır, ancak Harari 70 bin yıl önce gerçekleşen Bilişsel Devrim'le başlattığı bu kitabında gelenekleri yerle bir ediyor. İnsanların küresel ekosistemde oynadıkları rolden imparatorlukların yükselişine ve modern dünyaya kadar pek çok konuyu irdeleyen Sapiens, tarihle bilimi bir araya getirerek kabul görmüş anlatıları yeniden ele alıyor.

Harari ayrıca geleceğe bakmaya da zorluyor okuru. Yakın zamanda insanlar, dört milyar yıldır yaşama hükmeden doğal seçilim yasalarını esnetmeye başladılar. Artık sadece dünyayı değil, kendimizi ve diğer canlıları tasarlama becerisi de kazandık. Peki bu bizi nereye götürüyor, bizi neye dönüştürebilir?

30'dan fazla dile çevrilmiş bu kışkırtıcı çalışma özellikle Jared Diamond, James Gleick, Matt Ridley ve Robert Wright'ın eserlerine aşina okurlar için muhteşem bir kaynak.

"Sapiens, tarihin ve modern dünyanın en büyük sorularını gayet yalın bir dille ele alıyor. Çok seveceksiniz!"

-Jared Diamond, Tüfek, Mikrop ve Çelik'in yazarı-

"Harari'nin eseri kabul görmüş doktrinlerin karşısında duran fikirler ve şaşırtıcı gerçeklerle bezeli."

-John Gray, Financial Times-



cümleleri yer alır.

Tabiki buradan kitap üzerine yazmayacağız bizim konumuz futbol. Ülke toprakları üzerinde bambaşka duygular ve hedeflerle çıktığı yolculuğunda, futbolumuzun lokomotif kulüplerinin tarihlerine baktığımızda aslında ne kadar da sağlam temeller üzerine inşaa edildiğini görmemize, hissetmemize rağmen arzulanan, beklenen kültürünü oluşturmamış, dünya futbol tarihinde kavlince yer almış, kendi özerklik sınırlarını belirleme becerisini gösterememiş, paralı başkanlar, paralı ve siyasal uzantıya sahip belediyelerin hükmü altında gelişimini tamamlayamamış, günümüzde ise şirketleşme adı altında yine kendi içinde gelişimini tamamlamasına engel süreç içinde olup tribünlerde ise pagan tarikat ritüelinde kendinden geçerek içi boşaltılmış manevi ve görsel hazzı olmayan anlar yaşamaktadır.

Bu ülkede futbol kültürü oluşması için futbolun kendi içinden gelen aynı zamanda kişisel gelişimini ve eğitimini tamamlamış hiçbir siyasi partinin kontrolü ve bağımlılığında olmayan, hiçbir zengin işadamı kulüp başkanı kişilerin veya yöneticilerin etkisinde kalmayacak isimlerle yeni bir yolculuğa, yeni bir yapılanmaya, TFF bünyesinde futbolu maddi ve manevi zarara uğratmayacak ve uygulanacak yenilenmiş kurallarla rotasını bulması gereklidir.

Böyle bir rota çizilirse, kulüplerimiz tesisleşmeden, maddi yapılanmaya, futbolun gerekliliği neyi icap ediyorsa altyapı konumlanmasından A takım düzeyine kadar aynı anlayış ve doğrultuda şekillenerek, gelir ve gider dengelerinde istenilen düzeylere gelip hiçbir zaman devletin ve siyasetin kendisine uzatmasını beklediği eli beklemeden , bugün futbolumuzda tartışdığımız gereksiz tüm konulardan ve konuların ortaya çıkmasına sebeb kişilerden kurtulmasına ihtiyacı vardır.

Futbol kulüpleri artık sadece kendi isimlerini ön plana çıkarmak için çabalayan işadamı kimliğinden kurtulmalıdır. Kulüplerine sonsuz sadakatla bağlı olduğunu söyleyen camia kongre üyeleri, kulüplerini kendi şirketlerinden daha hoyratca yönetip maddi zararlara sebeb verenlere engel olması için ‘her yönetici kendi döneminin maddi manevi yükümlülüğünden sorumludur’ maddesini tüzüğüne yazdırıp gerektiğinde hayata geçirmelidir.

Hemen hemen tüm kulüplerimiz kendi içlerinde aynı problemlerle yaşamakta ve çıkış yolu aramaktadırlar. Çıkış yolu belli ama bunu yapabilmek için sadece meydana alınan bir, iki sonuç ardından çıkarak ‘gündemi değiştirmek’ için salvolarda bulunmamalıdır.

Bu tür salvolar sadece kalıcı hasarlara sebeb olan kazalar yaşatır sonrasında ise koma süreciniz uzarda uzar.

Kulüplerimiz kendi içlerindeki saygın her kurumunda, federasyonumuz kendi içinde saygın her kurumunda futbolun içinden gelmiş insanlara kapılarını ve makamlarını açmalı ve sonsuz bir sabırla işlerin düzelmesini beklemelidirler.

Yoksa futbolun Homo Sapiensleri kendi çıkarları doğrultusunda, futbola bir tekme daha vurmanın sonsuz hazzını her tekmede yaşar durur...