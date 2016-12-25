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Tolunay Kafkas: Vaz Te'nin sözleşmesini uzatacağız

Akhisar Belediyespor teknik direktörü Tolunay Kafkas, Konyaspor maçı sonrası son haftalarda form grafiğini yükselten Ricardo Vaz Te'nin sözleşmesini uzatacaklarını duyurdu.


25 Aralık 2016 20:30


Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Akhisar Belediyespor, Konyaspor'u 82'de gelen Vaz Te'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Konyaspor gibi güçlü bir rakibe karşı çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini vurguladı.

Konyaspor'un ligin en iyi organize olan ve koşan takımı olduğunu dile getiren Kafkas, "Bizim de son 6 haftada ciddi çıkışımız var. Ofansif gücümüzü öne çıkardık. Konyaspor gibi güçlü bir takımı yenmek devre arasına girerken özgüvenimizi artırdı. Devreyi istediğimiz puanda tamamladık. İkinci yarı 9 maçı içeride oynayacağız. Önemli fikstür avantajımız var. Türkiye Kupası'nda da iddialıyız. Ara transferde Larsson ve Olcan'ı aldık, 3 futbolcu daha transfer edeceğiz. Bu akşam golümüzü atan Vaz Te son maçlarda bizi memnun etti. Oyuncumuzun devre arası sözleşmesini uzatacağız" cümlelerini kullandı.

Etiket: tolunay kafkas, akhisar



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