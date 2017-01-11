Tolgay, Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi: Anlaşın geleyim!

12 Ocak 2017 01:34

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın Şenol Güneş'ten bağımsız Mehmet Ekici'nin takası için Tolgay Arslan konusunda Trabzonspor'la görüşme yapınca ortalık karıştı... yaklaşık 2 hafta önce bu iddialar ortaya atılırken, Tolgay önce Şenol Güneş sonra da Başkan Fikret Orman'la görüşerek "gerçekliğini" sorgulamıştı. Önce Güneş sonra da Orman "yok öyle bir şey" deyince gurbetçi oyuncu sakinlemişti.

Fakat kendisinin Ekici takasına karşılık Trabzonspor'a önerildiğinin netleşmesi Tolgay'ı çılgına çevirdi. Sezon başında kendisiyle ilgilenen Fenerbahçe'ye mesaj yollayan Tolgay, ''anlaşılması durumunda Fenerbahçe'de forma giymek istediğini'' iletti.

Tolgay'ın menajerine de, ''ben takas oyuncusu değilim. Gideceğim kulübü ben seçerim'' diyerek rest çektiği de bildirildi.