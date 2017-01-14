14 Ocak 2017, Cumartesi
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Tolgay Arslan'ın menajeri Fenerbahçe ile görüştü

Robin van Persie ve Jeremain Lens'in de menajerliğini yapan Kees Vos, Tolgay Arslan'ın transferi için Fenerbahçe ile görüştü.


14 Ocak 2017 01:45

Mehmet Ekici konusunda yaşananlar Beşiktaş'ta anlamsız bir gerginliğe neden oldu... teknik direktör Şenol Güneş'in "istemiyorum" demesine rağmen Başkan Fikret Orman'ın, "ben alırım. Oynatıp, oynatmamak hocanın bileceği iş" inadı Tolgay Arslan krizine neden oldu.

Görüştüğü yöneticilere "ben takasa gitmem. Gideceğim takımı ben seçerim" diyen Tolgay, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye mesaj göndermişti. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi ise Tolgay'ın menajerine, "Avrupa'dan kulüp bul. Bonservisi 5 milyon euro'dur" mesajı verdi. Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans sonrasında başta Valencia olmak üzere pek çok takımın gündemine gelen Tolgay'ın menajeri ise sürpriz bir isim.

Robin van Persie ve Jeremain Lens'in de menajerliğini yapan Kees Vos. Vos'un, Ali Yıldırım'la dün yaptığı görüşmenin detayları hakkında bilgi verilmezken, Tolgay için olabileceği iddiası gündeme geldi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Tolgay Arslan haberleri, Tolgay Arslan Fenerbahçe, son dakika transfer


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