Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye haber yolladı iddiası

16 Ocak 2017 14:46

Beşiktaş'ta tam anlamıyla bir Tolgay Arslan gerginliği yaşanıyor... Mehmet Ekici'ye yapılan transfer teklifinin ortaya çıkmasından sonra Fenerbahçe'ye mesaj gönderen Tolgay, menajeri Kees Vos'tan da kendisine takım bulmasını istedi. Cesare Prandelli döneminde Tolgay'a talip olan Valencia'nın kapısı bu kez Vos tarafından çalındı.

Beşiktaş yönetimi daha önce Tolgay için 5 milyon euro bonservis bedeli istediğini açıklamıştı. Tolgay Arslan'ın menajeri Kees Vos aynı zamanda Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncuları Robin van Persie ve Jermain Lens'in menajerliğini yapıyor.