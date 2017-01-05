''Tolgay Arslan - Mehmet Ekici'' takası ortalığı karıştırdı!

05 Ocak 2017 08:21

Mehmet Ekici takası için kendisinin takasta teklif edildiği iddiaları üzerine Beşiktaş'ın gurbetçi oyuncusu Tolgay Arslan, Antalya kampını birbirine kattı...

Bu haberi TV'den öğrenen Tolgay Arslan önce teknik direktör Şenol Güneş'e giderek, "doğru mu hocam?" diye sordu.

Şenol Güneş'in transfer işleriyle kendisinin ilgilenmediğini söylemesi üzerine Tolgay bu kez de Ahmet Nur Çebi'yi aradı. Tolgay'ın, Çebi'ye, "beni takasta kullanmak istiyorsunuz hem de benden habersiz" diye çıkıştı. Neye uğradığını şaşıran Çebi, böyle bir durumun olmadığını anlatsa da Tolgay ikna olmadı.

Gurbetçi son olarak Başkan Fikret Orman'ı aradı ve aynı soruyu tekrarladı. Orman, Tolgay'ı, "seni gönderseydim Valencia'ya gönderirdim" diye yatıştırdı.

GÜNÜN TRANSFER BOMBASI PATLADI