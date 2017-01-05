Tolgay 4 milyon Euro istedi! Mehmet Ekici, Fenerbahçe'yi tercih etti!

05 Ocak 2017 11:19

Trabzonsporlu Mehmet Ekici, devre arası transfer dönemine damgasını vurdu.

Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe mi, Beşiktaş'a mı gideceği merak konusu oldu. Ancak oyuncunun tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı öğrenildi.

Beşiktaş'la oyuncular konusunda anlaşılamadı

Beşiktaş, Mehmet Ekici'ye karşılık Trabzonspor'a Olcay Şahan, Rhodolfo, Aras Özbiliz, Kerim Frei ve Tolgay Arslan gibi isimleri önerdi.

Trabzonspor ise bu isimler arasında Tolgay Arslan'ı tercih etti. Ancak Tolgay Arslan, Trabzonspor'dan 4 milyon Euro isteyince Mehmet Ekici'nin Beşiktaş'a transferi tıkandı.

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''Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum''

Bu arada Mehmet Ekici'nin ise Trabzonsporlu yöneticilerle görüşerek, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığını belirttiği öğrenildi.

Ersun Yanal, Aatıf'ı ikna etti

Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'ye karşılık Trabzonspor'a göndereceği Aatıf ile de Ersun Yanal görüştü.

Sezon başında Trabzonspor'a gelmek yerine Fenerbahçe'yi seçen Aatıf'ı ikna etmeyi bizzat Ersun Yanal başardı... tecrübeli teknik adam Aatıf'la yaptığı görüşmede, Fenerbahçe'de kalsaydı ikinci döneminde kendisini transfer edeceğini anlattı. Sivasspor'la Fenerbahçe'nin o dönemde görüşmelere başladığını ama görevden ayrılınca Aziz Yıldırım'ın da kendisini transfer etmediğini anlattı. Kendisine Trabzonspor'da çok farklı bir rol biçtiğini yedek kalmanın kendisine yakışmadığından dem vurdu. Aatıf, bu görüşmenin ardından Trabzonspor'a gitmeyi kabul etti.

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