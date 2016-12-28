28 Aralık 2016 03:07

Fabri'nin kaleyi devralmasından sonra kalete hapsolan Tolga Zengin'e sürpriz bir talip çıktı; Akhisarspor Belediyespor...

Tolunay Kafkas'ın bizzat Şenol Güneş'i aradığı ve Tolga hakkında fikrini aldığı bildirildi. Güneş'in Tolga'ya ihtiyacı olduğunu ama yine de kendisiyle konuşmak isterse aramasında bir sakınca olmadığını iletti.

Tolunay Kafkas, Tolga ile konuşarak Akhisar'da oynayıp oynamak istemediğini sordu. Tolga, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ama yine de oynamanın kendisi için önemli olduğunu Kafkas'a aktardı.

Tolga'nın Akhisar'a transferiyle ilgili önümüzdeki günlerde sürpriz bir gelişmenin yaşanabileceği bildirildi.