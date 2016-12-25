25 Aralık 2016 18:22

Spor Toto Basketbol Ligi 12. haftasında Muratbey Uşak, sahasında TOFAŞ’a 98-74 mağlup oldu.

Karşılaşmaya Muratbey Uşak yeni transferi Vasiliauskas’ın üçlükleri ile iyi bir başlangıç yaptı. Konuk ekip TOFAŞ pota altından etkili olurken, ilk çeyrek 24-20 Muratbey Uşak lehine geçildi. İkinci çeyrek başa baş seyrederken TOFAŞ son saniye basketi ile soyunma odasına 41-44 önde girdi.

Üçüncü çeyrek konuk ekip TOFAŞ’ın üstünlüğü geçilirken farkta da çift haneli sayılara taşıdı. TOFAŞ final periyoduna 61-75 önde girdi. Son çeyreğin başında TOFAŞ farkı 26 sayıya taşıdı. Kalan dakikalarda üstünlüğünü sürdüren TOFAŞ karşılaşmayı da 74-98 kazandı.

Salon: Uşak Üniversitesi

Hakemler: Yener Yılmaz x, Ali Şakacı x, Serhat Büker x

Muratbey Uşak: Zach x 6, Berkay Candan x 10, Harrison x 4, Freimanis x 15, Vasiliauskas xx 16, Görkem Sönmez x 3, Hakan Demirel x 6, McKisscic xx 14

TOFAŞ: Berkan Durmaz x 2, Barış Ermiş x 6, Yiğit Arslan x 6, Crocker xxx 16, Mejia xxx 18, Kaya Peker x 3, Caner Topaloğlu x, Kadir Bayram x, Micic xx 10, Copeland xxx 16, Ivanov xxxx 21, Muhsin Yaşar x

1. Periyot: 24-20 (Muratbey Uşak lehine)

Devre: 41-44(TOFAŞ lehine)

3. Periyot: 61-75 (TOFAŞ lehine)

5 faul: Zach (Muratbey Uşak)