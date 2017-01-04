04 Ocak 2017, Çarşamba
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TKBL Federeasyon Kupası kura çekimi gerçekleşti

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Federasyon Kupası 8’li final kura çekimi Abdi İpekçi Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.


04 Ocak 2017 12:22


TKBL Federasyon Kupası 8’li final kura çekimi Abdi İpekçi Spor Salonu’nda gerçekleşti. 10-13 Ocak tarihleri arasında Bursa’da Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak finallere 8 takım katılacak. Kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Koordinatörü Ömer Onan, Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Serbülent Şengün, Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörü Ayhan Özgümüş, Türkiye Basketbol Federasyonu Kadın Basketbolu’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgül ve takımların yöneticileri katıldı.

Tüm takımlara başarı dileklerini ileten TBF Kadın Basketbolu’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgül, "Sözlerime herkesin yeni yılını kutlayarak başlamak istiyorum. Umarım yeni yılda daha fazla refah ve huzura kavuşuruz. Turnuva için de tüm takımlarımıza sakatlıktan uzak, centilmenlik içinde mücadeleler diliyorum" ifadelerini kullandı.
Gerçekleşen kura çekimi sonrası TKBL Federasyon Kupası 8’li finallerinde eşleşen takımlar ve maç programları şöyle:

10 Ocak Salı

13.00 Bornova Becker Spor-Kırçiçeği Bodrum Basketbol
15.15 Orduspor-Orman Genel Müdürlüğü Orman Gençlik
17.30 Çankaya Üniversitesi-Edremit Belediyesi Gürespor
19.45 İstanbulgücü-Urla Belediyesi

Etiket: TKBL



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